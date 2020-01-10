Экскурсии всегда дарят человеку новые впечатления и массу позитивных эмоций, помогают глубже узнать историю туристического места и проникнутся историческими событиями. Когда экскурсионное мероприятие проводится квалифицированными специалистами и развлекательная программа построена умно и грамотно, то и отдых проходит на высоте.
Организовать незабываемые экскурсии по городу Санкт – Петербург поможет компания pitertours.ru, стоит только перейти по ссылке и выбрать пакет мероприятия.
Предложения включают 2 варианта экскурсии:
1. Стандарт – предусматривает стандартный вариант проведения экскурсий с профессиональным гидом и посещением различных достопримечательностей. Экскурсионный маршрут разрабатывается с учетом пожеланий клиентов и может включать до 10 исторических точек.
Стандартный развлекательный пакет содержит:
- автобусные и пешие экскурсии по городу;
- посещение мест исторического значения;
- исторические доклады по всем памяткам архитектуры;
- прогулка по царским палатам;
- покупка памятных сувениров;
- обеспечение обеденного перерыва или поездка в кафетерий (по заблаговременному заказу при согласии всей группы).
Передвижение группы определяется в зависимости от сложности маршрута и дальности месторасположения достопримечательностей.
2. Экстра – нестандартная форма проведения экскурсий, изюминкой которой является место проведения, а именно крыши много этажных домов, с которых открываются незабываемые пейзажи. Пакет подойдет любителям острых ощущений и искателям неординарных впечатлений.
Осмотр разводного моста в шуме ночного города или наблюдение за новогодними фейерверками стало возможно благодаря пакету «экстравагантный». На выбор пакета не влияет количество клиентов, ведь услуга предоставляется как в групповом, так и в индивидуальном порядке.
Как заказать экскурсию в Питере
Хороший экскурсовод – залог хорошо проведенного времени и приятной экскурсии, поэтому нужно заблаговременно заказать экскурсию в Питере.
Последовательность оформления заказа:
- заполнение регистрационной анкеты на сайте;
- по отборным фильтрам выбирайте направление и вид экскурсии;
- после выбора интересующего пакета нажмите «забронировать место»;
- ответьте на обратный звонок менеджера и уточните заказ;
- проведите оплату по полученным реквизитам;
- приходите на обусловленное место для встречи с гидом;
- наслаждайтесь экскурсией.
После завершения мероприятия у Вас точно останутся яркие эмоции и масса незабываемых впечатлений.