Экскурсии по городу Санкт- Петербург

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Anna
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Экскурсии всегда дарят человеку новые впечатления и массу позитивных эмоций, помогают глубже узнать историю туристического места и проникнутся историческими событиями. Когда экскурсионное мероприятие проводится квалифицированными специалистами и развлекательная программа построена умно и грамотно, то и отдых проходит на высоте.

Организовать незабываемые экскурсии по городу Санкт – Петербург поможет компания pitertours.ru, стоит только перейти по ссылке и выбрать пакет мероприятия.

Предложения включают 2 варианта экскурсии:

1. Стандарт – предусматривает стандартный вариант проведения экскурсий с профессиональным гидом и посещением различных достопримечательностей. Экскурсионный маршрут разрабатывается с учетом пожеланий клиентов и может включать до 10 исторических точек.

Стандартный развлекательный пакет содержит:

  • автобусные и пешие экскурсии по городу;
  • посещение мест исторического значения;
  • исторические доклады по всем памяткам архитектуры;
  • прогулка по царским палатам;
  • покупка памятных сувениров;
  • обеспечение обеденного перерыва или поездка в кафетерий (по заблаговременному заказу при согласии всей группы).

Передвижение группы определяется в зависимости от сложности маршрута и дальности месторасположения достопримечательностей.

2. Экстра – нестандартная форма проведения экскурсий, изюминкой которой является место проведения, а именно крыши много этажных домов, с которых открываются незабываемые пейзажи. Пакет подойдет любителям острых ощущений и искателям неординарных впечатлений.

Осмотр разводного моста в шуме ночного города или наблюдение за новогодними фейерверками стало возможно благодаря пакету «экстравагантный». На выбор пакета не влияет количество клиентов, ведь услуга предоставляется как в групповом, так и в индивидуальном порядке.

Как заказать экскурсию в Питере

Хороший экскурсовод – залог хорошо проведенного времени и приятной экскурсии, поэтому нужно заблаговременно заказать экскурсию в Питере.

Последовательность оформления заказа:

  • заполнение регистрационной анкеты на сайте;
  • по отборным фильтрам выбирайте направление и вид экскурсии;
  • после выбора интересующего пакета нажмите «забронировать место»;
  • ответьте на обратный звонок менеджера и уточните заказ;
  • проведите оплату по полученным реквизитам;
  • приходите на обусловленное место для встречи с гидом;
  • наслаждайтесь экскурсией.

После завершения мероприятия у Вас точно останутся яркие эмоции и масса незабываемых впечатлений.