60-летие в кругу семьи: Салават в 10 фотографиях и интересных фактах

Главный певец республики Салават Фатхетдинов отмечает сегодня 60 лет. «Решил сделать подарок самому себе и полетел к маме в деревню», — написал он утром в своем «Инстаграме». Мать Салавата живет деревне Аксаитово Татышлинского района Башкортостана, там где родился артист.

Народный артист Татарстана и заслуженный артист России больше 30 лет на сцене.

Певец Салават Фатхетдинов на концерте, посвященном старту года 100-летия образования Татарской АССР, в концертном зале им. Шакирова

Интерес к музыке Салават проявлял со школы. Был активным участником концертов самодеятельности. Закончил Стерлитамакское культурно-просветительское училище и работал заведующим клубом, а с 1977 года — директором ДК в деревне Ильмет.

В 1989 году Фатхетдинов стал солистом и руководителем экспериментального концертного объединения, открывшегося в Челнах. В то же время выходит его первый альбом.

Певец Салават Фатхетдинов во время своего концерта в филармонии им. Тукая

Салават известен своим увлечением гонками. Он мастер спорта международного класса по автоспорту. Его сын Рустам — чемпион России по ралли-кроссу.

Вместе с супругой Ляйсан артист воспитывает троих детей. В интервью «БИЗНЕС Online» сам Салават говорил, что живет практически на колесах: в год дает 100 концертов, а раньше проводил и по 120.

Певец Салават Фатхетдинов (второй справа) и директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов (справа) во время своего концерта в филармонии им. Тукая в Казани

«Не каждый, кто хорошо поет, может быть министром культуры», — рассказывал в интервью певец, поэтому дважды в нулевые годы он отказывался от портфеля министра. Если Фатхетдинову сейчас предложат пойти в депутаты Госсовета РТ, он согласится, но сам проситься не будет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Салават Закиевич Фатхутдинов (@salavat_fatkhutdinov_official) 6 Дек 2019 в 4:17 PST

Своих подписчиков в «Инстаграме» Салават радует публикациями домашних питомцев. На фото и видео можно увидеть белок, павлинов и собаку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Салават Закиевич Фатхутдинов (@salavat_fatkhutdinov_official) 6 Авг 2019 в 6:41 PDT

Салават считает себя самым счастливым артистом, потому что на его концерты приходят люди от 6 лет до 60 и старше. Слушатели Татарстана и Башкортостана единогласно признают Салавата певцом №1. В числе популярных композиций певца — «Туган Кон», «Уфтанма», «Син мина язмагач». Певец говорит: «Артист должен умереть на сцене!»