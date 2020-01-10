Турецкая экспансия в страны Южного Кавказа по-прежнему актуальна — NovostiNK — Новости Армении



10 января 2020, 13:34 — NovostiNK Возможность турецкой экспансии в страны Южного Кавказа по-прежнему актуальна. Подобное мнение выразил NovostiNK директор Института востоковедения НАН Армении, академик Рубен Сафрастян.

“Пока что Турция завязла в Сирии, на Ближнем Востоке, в целом. Но со стабилизацией ситуации в прилегающем к Турции регионе, Анкара не преминет предпринять попытку усиления своих позиций на восточных границах. В этом свете, я отнюдь не исключаю роста в Турции экспансионистских устремлений в отношении наших стран. Особенно в свете отсутствия какого-либо прогресса в отношениях Турции с Арменией”, — считает он.

По оценкам академика, определенный интерес к налаживанию армяно-турецких отношений все еще проявляют Европа и США. Причины на поверхности, деблокада границ с Арменией существенно активизирует возможности интеграции республики с Западом и соответственно ослабит региональные позиции России.

Именно геополитика, по оценкам Сафрастяна, стала катализатором поддержки оказанной данной концепции проамерикански настроенными политиками в Турции. Согласно эксперту, в Турции и сейчас есть немало людей, в целом, настроенных в отношении Армении и заключения дипотношений с Арменией достаточно позитивно. Однако, все эти люди, по его словам, сейчас полностью нейтрализованы авторитарным режимом Реджепа Эрдогана.

“В период подписания цюрихских протоколов и даже позже некоторые прослойки турецкого общества открыто заговорили о необходимости установления с Арменией цивилизованных отношений. Однако, все они были очень быстро задушены последующими политическими репрессиями, инициированными лично Эрдоганом и его партией. В этом свете, ожидать сегодня от Турции какого-либо прогресса в отношениях с Арменией не приходится. Существующая турецкая политическая элита продолжает придерживаться ярой, антиармянской позиции”, — подытожил академик.

Давид Степанян

Источник: NovostiNK