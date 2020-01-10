Что сделать, чтобы снег не налипал на «дворники»

Старый, но проверенный способ спасти «дворники» от примерзания зимой, поднимая их на время стоянки, в движении не работает. Эксперты издания «Аргументы и факты» рассказали, что нужно делать, чтобы снег и лед не налипали на щетки стеклоочистителя во время езды в снегопад.

Самым эффективным решением проблемы, по их мнению, является силиконовая связка. Если синоптики прогнозируют снегопад, а вам все равно нужно ехать, натрите ей все резиновые части щеток. Желательно «вооружиться» тряпкой – она поможет лучше втереть состав в резину и оперативно удалить излишки, если они вдруг попадут на стекло или капот.

Эксперты рекомендуют использовать силиконовую смазку не только для щеток, но и для резиновых уплотнителей дверей. Из-за того, что она прекрасно вытесняет воду и препятствует ее впитыванию, дверные проемы не будут замерзать даже при долгой стоянке.

Если же «дворники» после стоянки уже примерзли, ни в коем случае не отдирайте их силой – так можно порвать резину и сломать крепления. Решить проблему поможет теплый воздух из салонной «печки», направленный на лобовое стекло.