Peugeot изменила цены на автомобили в России

Продолжает январский «марафон» изменения цен на автомобили компания Peugeot. Обновленные ценники получил весь модельный ряд французской марки. Об этом стало известно сайту «Цена Авто» в ходе мониторинга российского авторынка.

В частности, выяснилось, что седан Peugeot 408 подешевел во всех своих комплектациях, кроссовер 5008 подорожал, а другой кроссовер – 3008 – получил разнонаправленное изменение цен, то есть и подешевел, и подорожал одновременно.

Теперь базовый Peugeot 408 в комплектации Active стоит 999 000 рублей (-100 тыс. руб.), а в остальных версиях — от 1 086 000 до 1 199 000 рублей (-78 тыс. руб.). Полноразмерный кроссовер Peugeot 5008 подорожал во всех комплектациях на 20-30 тыс. рублей и теперь предлагается к продаже за 2 129 000 – 2 529 000 рублей.

Наконец, Peugeot 3008 в начальной комплектации Active подешевел сразу на 100 тыс. рублей и сейчас доступен минимум за 1 799 000 рублей. Остальные бензиновые комплектации после прибавки в 30 тыс. рублей стоят от 2 069 000 до 2 179 000 рублей, а дизельные, подорожав на 20 тыс. рублей, сейчас оцениваются в 2 049 000 – 2 299 000 рублей.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», в январе цены на свои модели изменил и немецкий Volkswagen. Обновленные прайс-листы получили три его кроссовера – Tiguan, Teramont и Touareg.