Общественность готовится защищать сквер площади Сахарова Барнауле покушения руководства АлтГУ

Защитники зеленых зон и исторического облика Барнаула намерены вывести за рамки соцсетей полемику о запланированном строительстве корпуса Алтайского госуниверситета на площади Сахарова. О планировании массовой акции ИА «Банкфакс» сообщил историк и краевед Данил Дегтярев, который и спровоцировал на своей странице в Facebook вторую волну обсуждений «скверного корпуса», как его окрестили в Сети. Примечательно, что в дискуссии поучаствовал и представитель АлтГУ – начальник управления информации и медиакоммуникаций вуза Дмитрий Марьин, который сходу заявил, что против стройки якобы выступает всего 10-20 человек, и посоветовал узнать мнение «официального» народа из Общественной палаты.

По мнению Данила Дегтярева, «классический» университет лоббирует возведение нового корпуса в сквере на площади Сахарова ради бизнес-интересов руководства, стремящегося к росту прибылей. «Алтайский государственный университет некогда был флагманом высшего образования и настоящим «храмом науки». Но теперь вуз превращается в бизнес-структуру», — полагает краевед. Он предложил не жертвовать сквером, а построить новый корпус в продолжении Обского бульвара – за проспектом Комсомольским, а сам сквер у площади облагородить. «Если руководство АлтГУ и дальше станет игнорировать мнение активистов — придется доводить до них нашу точку зрения другими способами!» — заключил Дегтярев.

На слова общественника откликнулся представитель университета Дмитрий Марьин, который в ответном комментарии дал понять, что вуз не верит в обеспокоенность горожан судьбой сквера, и попутно оскорбил историка.

Начальник управления информации и медиакоммуникаций АлтГУ Дмитрий Марьин: «Если руководство АлтГУ и дальше станет игнорировать мнение активистов — придется доводить до них нашу точку зрения другими способами!» Сильно сказано, Даниил! Это какими — другими? А?.. И еще, что такое «мнение активистов»? Мнение 10-20 человек? И кто вам, т. н. «активистам», дал право вещать от лица всех горожан? Не глядите в наполеоны. Это вредно для психического здоровья. Вообще-то есть такой официальный орган – Общественная палата. Именно на нее возложены подобные вопросы. Так может там рассмотреть этот вопрос?

Данил Дегтярев на это ответил, что высказывает свою точку зрения и не выступает от лица всех горожан. Между тем в комментариях многие поддержали его позицию против застройки сквера. В том числе отметился и другой защитник зеленых зон Барнаула — «красный» блогер Юрий Красильников, который заявил, что готов оказать поддержку инициативной группе, если таковая появится. Любопытно, что в обсуждении на стороне общественников и против планов АлтГУ выступили многие известные в крае персоны.

В разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» Дегтярев выразил сомнение, что предложенный Марьиным вариант обратиться в Общественную палату даст какой-то эффект. «Письмо, конечно, написать можно, это не помешает. Но, если честно, я сильно сомневаюсь в эффективности подобного обращения, потому что Общественная палата, так или иначе, занимает провластную позицию. Я думаю, что если не удастся склонить руководство университета к переговорам и перемене решения, чтобы оно само прислушалось к альтернативным мнениям и вступило в диалог, тогда нужно скорее обращаться в краевое правительство. Это будет более эффективнее», — считает Данил Дегтярев.

Он также рассказал, что общественники уже готовятся доносить свою точку зрения до АлтГУ с улиц Барнаула. По его словам, в планах активистов — организация уличных акций, которые могут пройти в ближайшие недели. Таким образом, в начале нового года может прокатиться вторая волна митингов против застройки зеленых зон города. До сих пор АлтГУ удавалось избегать подобных открытых конфронтаций с общественностью, однако, как видно, градус накала лишь растет, чему способствует позиция руководства вуза, неоднократно заявлявшего, что будет распоряжаться участком по своему усмотрению.

Любопытно также, что ректор АлтГУ Сергей Бочаров и президент вуза Сергей Землюков в своих выступлениях в СМИ утверждают, будто строительство нового корпуса в сквере не скажется негативно на историческом и архитектурном облике площади Сахарова. Кроме того, Бочаров утверждал, что университет якобы с заботой отнесется к горожанам и компенсирует уничтоженные деревья. «Если мы решим там строить корпус, то мы берем на себя обязательство не только не лишить горожан этого уголка, но и построить там зимний сад с редкими породами деревьев, который будет вести биологический факультет», — уверял ректор ранее.

Однако стоит отметить, что ранее руководство АлтГУ не было замечено в заботе об облике Барнаула: достаточно вспомнить критику в адрес вузовской «свечки» на улице Молодежной, к примеру, когда ее перекрашивали в ядовито-персиковый цвет. Более того, это здание не могут привести в порядок, несмотря на требования края. Еще в апреле 2018 года АлтГУ получил предписание об устранении недостатков: по данным системы «СПАРК-Интерфакс», опорный вуз должен был «выполнить реставрацию фасадов, в том числе парапетных столбиков балюстрады, демонтаж наружных блоков кондиционеров» до 1 ноября 2019 года. Однако указанные нарушения устранены не были: те же кондиционеры по-прежнему торчат на фасаде главного корпуса на «красной линии». В связи с этим было выдано новое предписание — сроком исполнения уже до июля 2020 года.

Между тем, по данным источников ИА «Банкфакс», даже в самом «классическом» университете далеко не все согласны с местом для возможной стройки. В связи с этим, по данным инсайдеров, некоторые высокопоставленные сотрудники конфликтуют с Землюковым и Бочаровым. На этом фоне провокационно выглядит появившаяся информация о планах ректора и президента по укреплению «вертикали власти» в АлтГУ. Речь идет о преобразовании факультетов в институты с директорами-назначенцами, которые, очевидно, будут максимально лояльны руководству вуза. По данным одного из инсайдеров, в конце 2019 года уже состоялось заседание ученого совета университета с участием деканов и заведующих кафедрами по этому вопросу, что подтвердил другой независимый источник. По имеющейся информации, это совещание проходило, мягко говоря, на повышенных тонах, причем в присутствии самого Сергея Землюкова, который якобы лично лоббирует скорейший переход на систему назначенных директоров. По словам инсайдера, ряд деканов считает такую реформу недопустимой, о чем некоторые из них начали говорить открыто.

Напомним, что в конце осени 2019 года руководство АлтГУ снова начало «прощупывать почву» в вопросе возведения нового учебного корпуса на месте сквера на площади Сахарова в Барнауле. Изначально вуз сам вынес свои намерения в публичную плоскость. Общественники Юрий Красильников и Татьяна Труфанова, присутствовавшие на встрече с представителями АлтГУ 19 ноября, изначально осторожно отнеслись к этой инициативе.

После планы вуза стали звучать более радикально, и образовалась вторая группа активистов: краевед Данил Дегтярев, архитектор Владимир Антоненко, фотограф и городской исследователь Евгений Кучинев и активист Игорь Берг, которые обратились к ректору образовательного учреждения с просьбой сохранить сквер. Как видно из последних заявлений, они не были услышаны. Более того, на позицию Сергея Землюкова и Игоря Бочарова не повлияли даже слова губернатора Алтайского края Виктора Томенко, который ранее уже заявил, что масштабных строек и изменения облика площади Сахарова не будет.

Отметим, что земля, на которой сейчас находится сквер, находится в постоянном бессрочном пользовании АлтГУ, а возведение корпуса, предположительно, будет финансироваться федеральным Минобром в размере 1,5 млрд рублей.