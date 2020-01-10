Назван лучший способ побороть бедность

Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

Эксперты Всемирного банка назвали лучший способ борьбы с бедностью в мире. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». В первую очередь, необходимо реформировать институты и повысить производительность труда.

Аналитики указали, что после финансового кризиса 2008-го темпы роста производительности труда в развивающихся экономиках так и не смогли восстановиться. В среднем один работник 60 процентов развивающихся стран производит за то же время менее 1/5 того, что выпускает работник развитых экономик. Именно этот разрыв, по мнению представителей Всемирного банка, в большей степени определяет неравенство доходов в мире.

В конце 2019-го основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио объяснил бедность большинства людей. По его словам, причиной того, что капитализм и глобальная экономика в целом уже не работают в интересах большинства людей, является беспрецедентная доступность денег для богатых. Далио также указал, что деньги стали почти бесплатны для тех, у кого они уже есть, а всем остальным они почти недоступны. Это ведет к росту больших состояний и разрыву между богатыми и бедными.