Ученые рассказали, могут ли пищевые добавки улучшить мужское здоровье

Сейчас без рецепта можно приобрести немало различных препаратов, которые, как обещает производитель, улучшают мужскую фертильность. Многие такие препараты содержат добавки цинка и фолиевой кислоты. Эти вещества, как утверждают в рекламе, улучшают качество сперматозоидов и шансы мужчины на отцовство.Исследование, о котором рассказало научное издание JAMA, опровергает эффективность препаратов с цинком и фолиевой кислоте при ухудшении фертильности. По словам авторов исследования, эти вещества, если их принимать в виде пищевых добавок, не способные улучшить качество сперматозоидов, а значит, и шансы мужчин на отцовство. Читайте на Информинг.Ру: Врач-эндоскопист рассказала о неочевидных признаках гастрита В рамках исследования ученые изучили информацию о фертильности 2380 мужчин, которые наблюдались в американских клиниках по лечению бесплодия, поскольку не могли зачать детей. Возраст участников эксперимента составлял от 18 до 45 лет. Около 50% добровольцев получала пищевые добавки с 5 мг фолиевой кислоты и 30 мг цинка. Остальным участникам исследования также давали таблетки, но это было плацебо.

На первом этапе эксперимента каждому из участников была сделана спермограмма и ее проводили далее через два, четыре и шесть месяцев. Ее результаты опровергли эффективность цинка и фолиевой кислоты в улучшении фертильности, подчеркнули авторы исследования. Яндекс Дзен