В Энгельсе рецидивист убил племянника за длинный язык

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mavit
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В Энгельсе рецидивист убил племянника за длинный язык

В Энгельсе Саратовской области убийством закончилось семейное застолье. 51-летний житель села Осиновка убил своего 25-летнего племянника из-за того, что тот назвал его лицом нетрадиционной ориентации. Следует отметить, что старший мужчина ранее был судим, поэтому прозвучавшие слова для него стали серьезным оскорблением.

В Энгельсе рецидивист убил племянника за длинный язык

Рецидивист трижды ударил молодого человека ножом. Он нанес ему удары в область шеи, груди и плеча. Еще до приезда скорой помощи племянник скончался. Как установили эксперты, смерть наступила от проникающего колото-резаного ранения груди с повреждением левого легкого.Стоит отметить, что рецидивист имел непогашенную судимость за особо тяжкое преступление. Он был задержан и теперь пойдет под суд по уголовному делу, возбужденному по статье «Убийство». Расследование данного преступления продолжается.