В Энгельсе рецидивист убил племянника за длинный язык

В Энгельсе Саратовской области убийством закончилось семейное застолье. 51-летний житель села Осиновка убил своего 25-летнего племянника из-за того, что тот назвал его лицом нетрадиционной ориентации. Следует отметить, что старший мужчина ранее был судим, поэтому прозвучавшие слова для него стали серьезным оскорблением.

Рецидивист трижды ударил молодого человека ножом. Он нанес ему удары в область шеи, груди и плеча. Еще до приезда скорой помощи племянник скончался. Как установили эксперты, смерть наступила от проникающего колото-резаного ранения груди с повреждением левого легкого.Стоит отметить, что рецидивист имел непогашенную судимость за особо тяжкое преступление. Он был задержан и теперь пойдет под суд по уголовному делу, возбужденному по статье «Убийство». Расследование данного преступления продолжается.