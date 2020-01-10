Индийский студент изобрел губную помаду, защищающую от насильников

Студент университета Банарас в штате Уттар-Прадеш (Индия) Шьяма Чаурасии разработал уникальный гаджет в виде губной помады, главным предназначением которого является обеспечение личной безопасности женщин.

По информации «Рамблера», устройство способно защитить даму от насильников. Отбивать атаку оно может своей активностью. Так, в случае нападения помада начинает издавать громогласный звук, имитирующий взрыв. Кроме того, на номера экстренной службы с координатами о местоположении отсылается информация о нападении и просьба о помощи.

Шьяма Чаурасии рассказал, что изобретенное им устройство нуждается в подзарядке. Также спасительная губная помада может быть подключена к смартфону посредством Bluetooth.

«Его легко может взять с собой любая девушка, так как он выглядит как обычная помада и не вызывает подозрений», — поведал изобретатель.

На создание такого устройства для женщин житель Индии потратил всего месяц. Стоимость такого гаджета — 600 индийских рупий (примерно 520 российских рублей).