Индийский студент изобрел губную помаду, защищающую от насильников

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Индийский студент изобрел губную помаду, защищающую от насильников

Студент университета Банарас в штате Уттар-Прадеш (Индия) Шьяма Чаурасии разработал уникальный гаджет в виде губной помады, главным предназначением которого является обеспечение личной безопасности женщин.

Индийский студент изобрел губную помаду, защищающую от насильников

По информации «Рамблера», устройство способно защитить даму от насильников. Отбивать атаку оно может своей активностью. Так, в случае нападения помада начинает издавать громогласный звук, имитирующий взрыв. Кроме того, на номера экстренной службы с координатами о местоположении отсылается информация о нападении и просьба о помощи.

Шьяма Чаурасии рассказал, что изобретенное им устройство нуждается в подзарядке. Также спасительная губная помада может быть подключена к смартфону посредством Bluetooth.

«Его легко может взять с собой любая девушка, так как он выглядит как обычная помада и не вызывает подозрений», — поведал изобретатель.

На создание такого устройства для женщин житель Индии потратил всего месяц. Стоимость такого гаджета — 600 индийских рупий (примерно 520 российских рублей).