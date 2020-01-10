Жителей киргизского села эвакуировали после очередной перестрелки с таджиками

Очередной конфликт на участке киргизско-таджикской границы привел к эвакуации населенного пункта Кок-Таш (Баткенская обл., Киргизия). Силовики вынуждены были переселить жителей из их домов в школу до нормализации обстановки. Также переведено в безопасные места население района Дахма.

В ночь на пятницу группа неизвестных людей закидала камнями транспортные средства и дома киргизстанцев, а прибывший к месту происшествия пограничный патруль обстреляла из мелкокалиберных винтовок. По словам военнослужащих, огонь велся со стороны границы с Таджикистаном. После этого было принято решение о временном переселении жителей в школу.

«В настоящий момент стрельба прекратилась. Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная с элементами напряженности. Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме», – приводит [url=]РИА Новости[/url] сообщение погранслужбы.