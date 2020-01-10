«Дякую за моє друге життя», — волинянка, якій зробили першу в Україні посмертну пересадку нирки

Волинянка Тетяна Рудаєва, якій ковельські медики зробили першу в Україні посмертну пересадку нирки, дякує сім`ї донора за те, що дали згоду на операцію.

Про це йдеться на сторінці IDonor: Всеукраїнська платформа донорства у фейсбуці.

Тетяна Рудаєва стала першою пацієнткою в Україні, якій в Ковельському МТМО пересадили нирку посмертно. Як відомо, в Ковелі це була перша посмертна трансплантація органу. Жінка розповідає, що хвороба спіткала її раптово і вона вже готова була опустити руки, але все ж отримала шанс на життя.

«Мене звати Таня Рудаєва, і скоро мені буде 35. В моєму житті все було добре, ну як у всіх. Ходила на роботу, все йшло своєю чергою, аж раптом в мене впав гемоглобін. Після аналізів та десятків обстежень все говорило про те, що в мене хворі нирки», — розповідає жінка.

Далі були місяці в лікарняних палатах, різні ліки, але все марно – запустити орган не вдавалося. Жінка вже готувалася до поїздки в Білорусь, де оперували багатьох пацієнтів зі схожими діагнозами, але дізналася, що пересадку нирки зробили в Ковелі.

«Це дало мені надію, що не доведеться їхати в іншу країну на довгий час та возитися з документами. Тож я вирішила приїхати в Ковель і розпитати деталі. Як мінімум, я недалеко живу, адже я сама з Володимира-Волинського. Врешті решт, нам з чоловіком вдалося поговорити з Олегом Олеговичем і його командою, вони мені дуже сподобалися, всі справжні професіонали своєї справи. Вони мені все розказали, детально пояснили, що робити далі, які аналізи потрібно здати», — пригадала пацієнтка.

Після того, як всі необхідні аналізи зробили, Тетяні Рудаєві повідомили, що для неї є потенційний донор. В черзі жінка була фактично тиждень.

«Вже зараз я можу сказати, що дуже щаслива. І найголовніше – я так невимовно вдячна родині, яка дала згоду на вилучення органу, дуже вдячна їм за те, що вони повернули мене до нормального життя! Також хотіла б звернутися до всіх: я розумію, що це дуже важко втрачати своїх близьких. Але якщо людині вже дійсно констатована смерть мозку і вже не можливо її врятувати, то чому б не допомогти іншим. Одна людина може врятувати одразу декількох інших. Ще раз хочу подякувати тій родині за те, що вони дали згоду і моє друге життя!» — каже Тетяна Рудаєва.