Opel представил обновленный Opel Insignia

Компания Opel представила на автосалоне в Брюсселе обновленное семейство Opel Insignia. Лифтбек и универсал слегка изменились внешне, а также получили новую линейку двигателей и девятиступенчатую автоматическую коробку передач.

Новая трансмиссия, ставшая, пожалуй, самым заметным нововведением рестайлинговой «Инсигнии», пришла на смену восьмиступенчатому «автомату». В паре с ней работает только топовый 2,0-литровый турбомотор, который в гражданской версии выдает 200 л.с. и 350 Нм крутящего момента, а в спортивной GSi – 230 сил и 400 Нм момента.



Opel Insignia 2020. Фото Opel



Opel Insignia 2020. Фото Opel



Opel Insignia 2020. Фото Opel



Opel Insignia 2020. Фото Opel

Более доступные версии модели теперь комплектуются 1,4-литровым 145-сильным турбомотором и 1,5-литровым 122-сильным дизелем. И тот, и другой агрегатированы с безальтернативной шестиступенчатой «механикой».

Матричная головная оптика IntelliLux LED Pixel Light, состоящая из 168 светодиодных элементов, доступная для гражданской Insignia в качестве опции, теперь есть и у «заряженной» версии GSi. От предшественника обновленную модель легко отличить по более массивной радиаторной решетке с другой структурой, переместившимся в нижнюю часть оптики светодиодным ходовым огням, «агрессивным» противотуманкам и трапециевидным выхлопным патрубкам.



Opel Insignia Sports Tourer. Фото Opel



Opel Insignia Sports Tourer. Фото Opel

Кроме того, флагманские седан и универсал получили электрогидравлический усилитель тормозов, улучшенные механизмы с четырехпоршневыми суппортами Brembo и активные жалюзи в решетке радиатора.

Интерьер, на удивление, почти не изменился – все ограничилось «продвинутой» мультимедийной системой с улучшенным интерфейсом и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и беспроводной зарядкой для гаджетов.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», Opel вернулся на российский рынок в середине декабря. Первые модели – кроссовер Grandland X, производимый в Айзенахе, и минивэн Zafira Life, локализованный в Калуге, уже доступны для заказа в дилерских центрах марки. Ознакомиться с новинками и пройти тест-драйв пока можно только в крупных городах России – в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе. Сейчас дилерская сеть Opel насчитывает 11 автосалонов, но в этом году ее расширят минимум в два раза.