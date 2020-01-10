Opel представил обновленный Opel Insignia

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mavit
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Opel представил обновленный Opel Insignia

Компания Opel представила на автосалоне в Брюсселе обновленное семейство Opel Insignia. Лифтбек и универсал слегка изменились внешне, а также получили новую линейку двигателей и девятиступенчатую автоматическую коробку передач.

Новая трансмиссия, ставшая, пожалуй, самым заметным нововведением рестайлинговой «Инсигнии», пришла на смену восьмиступенчатому «автомату». В паре с ней работает только топовый 2,0-литровый турбомотор, который в гражданской версии выдает 200 л.с. и 350 Нм крутящего момента, а в спортивной GSi – 230 сил и 400 Нм момента.

Opel представил обновленный Opel Insignia
Opel Insignia 2020. Фото Opel

Opel представил обновленный Opel Insignia
Opel Insignia 2020. Фото Opel

Opel представил обновленный Opel Insignia
Opel Insignia 2020. Фото Opel

Opel представил обновленный Opel Insignia
Opel Insignia 2020. Фото Opel

Более доступные версии модели теперь комплектуются 1,4-литровым 145-сильным турбомотором и 1,5-литровым 122-сильным дизелем. И тот, и другой агрегатированы с безальтернативной шестиступенчатой «механикой».

Матричная головная оптика IntelliLux LED Pixel Light, состоящая из 168 светодиодных элементов, доступная для гражданской Insignia в качестве опции, теперь есть и у «заряженной» версии GSi. От предшественника обновленную модель легко отличить по более массивной радиаторной решетке с другой структурой, переместившимся в нижнюю часть оптики светодиодным ходовым огням, «агрессивным» противотуманкам и трапециевидным выхлопным патрубкам.

Opel представил обновленный Opel Insignia
Opel Insignia Sports Tourer. Фото Opel

Opel представил обновленный Opel Insignia
Opel Insignia Sports Tourer. Фото Opel

Кроме того, флагманские седан и универсал получили электрогидравлический усилитель тормозов, улучшенные механизмы с четырехпоршневыми суппортами Brembo и активные жалюзи в решетке радиатора.

Интерьер, на удивление, почти не изменился – все ограничилось «продвинутой» мультимедийной системой с улучшенным интерфейсом и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и беспроводной зарядкой для гаджетов.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», Opel вернулся на российский рынок в середине декабря. Первые модели – кроссовер Grandland X, производимый в Айзенахе, и минивэн Zafira Life, локализованный в Калуге, уже доступны для заказа в дилерских центрах марки. Ознакомиться с новинками и пройти тест-драйв пока можно только в крупных городах России – в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе. Сейчас дилерская сеть Opel насчитывает 11 автосалонов, но в этом году ее расширят минимум в два раза.