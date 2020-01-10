В Стамбуле состоялось закрытие перекрестного Года культуры и туризма России и Турции

В официальной части мероприятия, прошедшего в Международном выставочном конгресс-центре имени Лютфи Кырдара, приняли участие министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский и министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой, передаёт ТАСС.

Мединский напомнил, что в 2020 году Турция и Россия отмечают столетие со дня установления дипломатических отношений. «В своё время Советская Россия стала первой страной, которая признала дипломатические отношения с Турецкой Республикой. Известно, что любая дипломатия строится на умении выстраивать общение, на желании лучше и ближе узнавать друг друга, на взаимном доверии, которое базируется на хороших знаниях культуры и истории друг друга», — сказал он.

«Сегодня президенты наших стран торжественно открыли огромный инфраструктурный проект, который называется «Турецкий поток», построенный в беспрецедентно короткие сроки — всего за 15 месяцев. Огромный трубопровод, система распределительных станций, которые будут обеспечивать газом несколько европейских стран. Этот невероятный проект, наверное, войдёт в Книгу рекордов Гиннесса по темпам строительства трубопровода. И все выступающие руководители стран отмечали сегодня, что без политической воли и большого доверия в отношениях между Россией и Турцией реализация такого проекта в столь короткие сроки была бы совершенно невозможна», — продолжил Мединский.

Российский министр также выразил надежду на то, что «эффективное взаимодействие в области культуры и туризма, безусловно, вносит свой вклад в формирование фундамента доверия» между двумя странами.

«Культура и туризм — это те области, которые предоставляют нам возможности на пути достижения наших целей. Культура своей чистой и своеобразной сущностью поможет преодолеть границы и предубеждения, а туризм поможет установить контакты и закрепить полученный опыт. Именно осознание этих фактов и в искренних шагах, сделанных на встречу друг другу, 2019 год был объявлен годом культуры и туризма между Россией и Турцией», — подчеркнул в свою очередь Эрсой. «Мы все знаем, что дипломатия культуры и искусства, которую называют мягкой силой в международных отношениях, при правильном использовании и уважении как к людям, так и к обществу, стали гораздо более эффективным инструментом, чем иные пути и методы дипломатии. Я ещё раз призываю всех идти навстречу друг к другу, сохранять это уважение и стремиться к обмену между культурами и расширением общения», — отметил турецкий министр.

В гала-закрытии приняли участие Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого; Государственный академический ансамбль народного танца им. Ф. Гаскарова; Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо»; певица, заслуженная артистка Республики Татарстан, финалистка телевизионного шоу «Голос» Эльмира Калимуллина; солист Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова (балалайка) Виктор Олехнович, этно-музыкант, исполнительница на якутском варгане (хомусе), мастер горлового пения Олена Уутай и другие.