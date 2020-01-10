Долгожданный ремонт моста Нового рынка Барнауле могут отложить пару лет

Из-за закрытия на реконструкцию Старого моста через Обь в Барнауле в долгий ящик может отправиться план ремонта путепровода через железнодорожные пути на проспекте Ленина в районе Нового рынка. Как пишет ИА «Амител» со ссылкой на краевой Минтранс, давно запланированные работы могут отложить во избежание дополнительных крупных пробок. Мост, соединяющий две части Барнаула, находится в плохом состоянии, и вопрос его реконструкции за последние годы поднимался неоднократно, в том числе и прокуратурой.

Как сообщили в Минтрансе, при нынешней дорожной ситуации в городе, сложившейся из-за закрытия Старого моста, дополнительное ограничение движения по путепроводу на проспекте Ленина может спровоцировать дополнительные пробки. По этой причине его реконструкцию, вероятно, отложат на два года — до окончания работ на мосту через Обь, который должны ввести в эксплуатацию к концу 2021 года. Сам ремонт путепровода собирались начать в том же году, однако теперь, вероятно, это произойдет не раньше 2022 года. По данным источника, работы планируется включить в нацпроект «Безопасные и качественные дороги», их стоимость составляет около 1 млрд рублей, срок выполнения — два года. Примечательно, что параметры проекта ремонта Старого моста примерно такие же.

Как утверждается, проектно-сметная документация на реконструкцию путепровода уже разработана. Согласно проекту, пропускная способность на этом участке дороги должна вырасти на 30 %. Таким образом, дорога по количеству полос будет равна по ширине проспекту Ленина. На время работ здесь будет полностью перекрыто движение авто- и электротранспорта, а основной поток могут пустить по проспекту Калинина. Таким образом, пробки могут быть неизбежны, что отмечали и многие эксперты во время обсуждений.

Напомним, что данный мост находится в аварийном состоянии. Прокуратура неоднократно вносила представления администрации Барнаула с требованием его отремонтировать. Однако реконструкция путепровода сопряжена с большими рисками и компромиссами в связи с дорожной ситуацией в городе, а также большими затратами, что не позволяло властям взяться за проект в последние несколько лет.