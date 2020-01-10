Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео

tvzvezda.ru

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором запечатлен запуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.

Боевая стрельба была проведена двумя истребителями МиГ-31К. «Кинжал» пустили по цели, которая располагалась на одном из полигонов.

За учениями с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов» наблюдал президент России Владимир Путин. Всего в учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России.

Впервые возможности «Кинжала» были продемонстрированы в ходе послания президента Федеральному собранию в марте 2018 года. В конце декабря сообщалось, что максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час).