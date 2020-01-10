Украинцы обозлились на боксера-чемпиона из-за видео с российскими военными

Василий ЛомаченкоФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал в Instagram видео, на котором показываются российские военные, чем вызвал недовольство соотечественников.

На ролике видно спецназовцев из России, при этом закадровый голос читает стихотворение о православной вере на русском языке. В конце видео появилась фраза «Благодарим за помощь вежливых людей».

В комментариях к посту появилось множество гневных записей на украинском языке. В частности, подписчики Ломаченко посчитали «зашкваром» публикацию такого видео, а также посоветовали ему переехать в Россию. Кроме того, обозленные пользователи предположили, что спортсмен выложил черно-белый ролик, чтобы на нем не было видно российского флага.

В сентябре Ломаченко рассказал, что у него много друзей из России, и при этом отметил, что сложная политическая обстановка не испортит его отношения с ними.

Ломаченко — чемпион мира в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). На его счету 14 побед на профессиональном ринге при одном поражении.