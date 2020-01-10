Объяснена причина аномально теплой погоды в России

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Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России. Об этом пишет РИА Новости.

По словам синоптика, это связано с тем, что не сформировалась мощная зона высокого давления или «сибирский максимум». Он добавил, что обычно антициклон в это время года образуется над западной и восточной Сибирью, над Красноярским краем, а также над Якутией. Варакин пояснил, что эта зона удерживает теплый воздух, из-за чего идет «выхолаживание», распространяющееся на территории Урала и центральной России.

Однако сейчас антициклон находится на границе Монголии, над северо-западом Китая, а также захватывает южные части Бурятии и Забайкалья. Таким образом весь холод идет в Канаду, на Аляску, где морозы доходят до минус 30 градусов, отметил синоптик.

В декабре исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил аномальное потепление в европейских регионах России поступлением масс очень теплого воздуха из южной части Атлантического океана и со Средиземного моря. По словам специалиста, если раньше погодная картина «отставала» от календаря приблизительно на месяц, теперь этот период вырос до полутора месяцев. Согласно прогнозу, температура воздуха в центре европейской России будет превышать норму на 7-8 градусов.