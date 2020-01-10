ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу, но не пояснил, какие именно меры предприняли США.

Отвечая на вопрос журналистов, когда США могут ввести ранее анонсированные санкции против Ирана, Трампа сообщил: «незамедлительно».

«Сейчас они увеличены значительно. Я только недавно одобрил это с минфином», — сказал президент США.

Трамп не объяснил, о каких именно санкциях идет речь, но добавил, что по этому поводу будет опубликовано соответствующее заявление.

Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. После удара Вашингтон заявил, что в ответ ограничится введением новых санкций. Трамп отмечал, что США не хотят использовать военную мощь, а лучшим сдерживающим Иран фактором являются экономические санкции.