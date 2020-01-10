СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Американские СМИ опубликовали версию, что украинский самолет в небе над Тегераном сбили из иранского ЗРК. Об этом газете Newsweek на условиях анонимности заявили представители Пентагона и разведки, а также сотрудник иракских спецслужб.

Накануне выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Американские СМИ пишут, что, вероятно, украинский лайнер сбили «по ошибке».

В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщает, что спутники зарегистрировали пуск двух ракет типа «земля-воздух» незадолго до крушения самолета.

Центральное командование Вооруженных сил США отказалось от комментариев.

Вместе с тем глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде отверг версию, что причиной авиакатастрофы стала зенитная ракета. По его словам, в то же время и на той же высоте в небе были несколько иранских и иностранных самолетов.