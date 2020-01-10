Украинский самолет упал: версии, причины крушения самолета

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) назвал три версии крушения украинского самолета Boeing-737 в Иране. Среди них — поражение зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя по техническим причинам.

Группа украинских экспертов прибыла в Тегеран 9 января, сообщается на сайте СНБО. Они приступили к изучению обстоятельств крушения самолета.

Ранее Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчет о катастрофе Boeing-737. По словам главы организации Али Абедзаде, самолет загорелся еще в воздухе, развернулся и направился обратно в аэропорт. Диспетчеры не получали от экипажа сигнал о чрезвычайной ситуации.

Самолет «Международных авиалиний Украины» разбился утром 8 января, когда выполнял рейс из Тегерана в Киев. На борту находились 176 человек, все они погибли.

Сразу после крушения власти Ирана заявили, что самолет упал из-за возгорания двигателя. На месте были найдены «черные ящики», однако иранская сторона отказалась передавать их компании-производителю и властям США.

За несколько часов до крушения Иран нанес ракетный удар по военной базе США в Ираке.