О новом Toyota Land Cruiser 300 рассказали в Toyota

Японский автопроизводитель Toyota готовит к дебюту внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения. Некоторые подробности о двигателях, внедорожных возможностях и оснащении 300-го Land Cruiser рассказал СМИ вице-президент по продажам и маркетингу Toyota Australia Шон Хэнли (Sean Hanley).

По словам топ-менеджера, в моторную гамму нового Land Cruiser 300 войдут экологичные и высокоэффективные двигатели, а именно, 3,5-литровый турбированный V6 мощностью 450 л.с., 3,4-литровый турбодизель на 420 л.с. и модернизированная гибридная установка от актуального седана Lexus LS 500h.



Toyota Land Cruiser 300. Фото bestcarweb.jp



Toyota Land Cruiser 300. Фото bestcarweb.jp

Непревзойденные внедорожные возможности автомобиля, как стало известно «Автоновостям дня», останутся при нем. Более того, его оснастят адаптивным круиз-контролем с «пробочным» режимом, системой полуавтономного управления, а в салоне появится гигантский вертикальный тачскрин мультимедийной системы.

Сохранит ли Toyota Land Cruiser 300 рамную конструкцию и такую же «бронебойную» подвеску, пока неизвестно. Не исключено, что мы вновь увидим в нем старую-добрую систему KDSS, которую многие до сих пор помнят по легендарному Land Cruiser Prado 150.

Сроки начала продаж «трехсотого» по-прежнему не уточняются, но, как предположил сам Шон Хэнли, ждать его на рынке стоит не раньше 2022 года.