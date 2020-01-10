О новом Toyota Land Cruiser 300 рассказали в Toyota

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О новом Toyota Land Cruiser 300 рассказали в Toyota

Японский автопроизводитель Toyota готовит к дебюту внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения. Некоторые подробности о двигателях, внедорожных возможностях и оснащении 300-го Land Cruiser рассказал СМИ вице-президент по продажам и маркетингу Toyota Australia Шон Хэнли (Sean Hanley).

По словам топ-менеджера, в моторную гамму нового Land Cruiser 300 войдут экологичные и высокоэффективные двигатели, а именно, 3,5-литровый турбированный V6 мощностью 450 л.с., 3,4-литровый турбодизель на 420 л.с. и модернизированная гибридная установка от актуального седана Lexus LS 500h.

О новом Toyota Land Cruiser 300 рассказали в Toyota
Toyota Land Cruiser 300. Фото bestcarweb.jp

О новом Toyota Land Cruiser 300 рассказали в Toyota
Toyota Land Cruiser 300. Фото bestcarweb.jp

Непревзойденные внедорожные возможности автомобиля, как стало известно «Автоновостям дня», останутся при нем. Более того, его оснастят адаптивным круиз-контролем с «пробочным» режимом, системой полуавтономного управления, а в салоне появится гигантский вертикальный тачскрин мультимедийной системы.

Сохранит ли Toyota Land Cruiser 300 рамную конструкцию и такую же «бронебойную» подвеску, пока неизвестно. Не исключено, что мы вновь увидим в нем старую-добрую систему KDSS, которую многие до сих пор помнят по легендарному Land Cruiser Prado 150.

Сроки начала продаж «трехсотого» по-прежнему не уточняются, но, как предположил сам Шон Хэнли, ждать его на рынке стоит не раньше 2022 года.