Как изменят экзамен на права в России

Первые дни 2020 года принесли российским автомобилистам много изменений – от обязательной фотофиксации техосмотра до традиционного повышения цен на машины. Однако наиболее важным можно назвать кардинальное изменение правил сдачи экзамена на водительские права.

Согласно уже подписанному Дмитрием Медведевым постановлению правительства, основная часть новшеств, которые определенно разделят жизнь «учеников» на «до» и «после», вступит в силу с октября.

Отмена «площадки»

Практическая часть экзамена на «площадке», предназначенной для проверки базовых навыков управления автомобилем, исчезнет. Иначе говоря, езду «змейкой», параллельную парковку, заезд в гараж и эстакаду не нужно будет сдавать отдельно, стоя в огромной очереди. Все это перейдет в один-единственный этап практического экзамена под страшным для многих кандидатов в водители названием «город».

Как уже сообщали «Автоновости дня», все те же упражнения, которые раньше выполнялись на специализированных площадках, отныне перейдут на дороги с малоинтенсивным движением или закрытые территории. Например, на парковки торговых центров.

То есть, сначала инспектор в течение 30 минут проверит у будущего водителя базовые навыки, а затем поедет с ним на основную часть экзамена по оживленным городским улицам и даже магистралям (там, где разрешено ездить быстрее 60 км/ч). Кататься придется по заранее определенным в ГИБДД маршрутам, которые впервые станут строго конфиденциальными как для учеников, так и для инструкторов автошкол.

Еще один «плюс» новой системы экзаменов для учеников – отказ от штрафных баллов. В Госавтоинспекции пояснили, что в этом году у них появится возможность оспорить результаты экзамена в случае несогласия с ними и подать апелляцию. Если жалоба на неправомерные действия экзаменатора будет удовлетворена, результаты экзамена аннулируют.

«Тяжело в учении — легко в бою»

Тем не менее, сдать на права с этого года все равно станет сложнее. Помимо того, что еще неокрепшему уму водителя-новичка нужно во что бы то ни стало преодолевать волнение и анализировать кучу информации (пешеходы, другие машины, скорость, зеркала, знаки, поворотники, габариты авто и прочее), ему придется научиться «заезжать в гараж» в реальных городских условиях – парковаться задним ходом на узкое место для стоянки. И если сбить конус ученик не особо-то и боится, то случайно задеть чужой автомобиль – это уже страшно.

С другой стороны, есть смысл вспомнить известную поговорку: «Тяжело в учении — легко в бою». Проходя весь практический экзамен в городе, начинающий водитель научится быстрее и точнее анализировать дорожную ситуацию, сразу осознает ответственность, а значит, станет внимательнее относиться ко всем своим действиям и решениям, принимаемым за рулем.