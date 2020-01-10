УАЗ выпустит новую спецверсию внедорожника УАЗ «Патриот»

Ульяновский автозавод готовит к старту продаж новую лимитированную серию внедорожника УАЗ «Патриот», посвященную 200-летию открытия Антарктиды кругосветной экспедицией Беллинсгаузена-Лазарева в 1820 году. Об этом сообщает журнал «За рулем» со ссылкой на собственные источники.

Особую версию «Патриота» по умолчанию оснастят подогревами руля, лобового стекла и всех сидений, а также дополнительным отопителем салона. Выпускаться «антарктические» внедорожники будут исключительно в белом цвете, который, по задумке дизайнеров, должен идеально сливаться со снежно-ледяными ландшафтами, контрастируя на их фоне темными дисками, экспедиционным багажником с лестницей и шильдиками с названием серии.

Предполагается, что такой «Патриот» идеально подойдет для путешественников и тех, кто ведет активный образ жизни. Стоить новинка будет примерно столько же, сколько обычный внедорожник в средней комплектации (какой именно, пока не уточняется), но «специальные» опции, идущие для всех спецверсий УАЗов пакетами, обойдутся ему дешевле, чем по-отдельности.

Более подробная информация об оснащении и цене «антарктического» УАЗ «Патриот» появится ближе к старту продаж.