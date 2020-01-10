Спецпредставитель США по Сирии посетит Стамбул

В Стамбуле дипломат «встретится с представителями правительства Турции высокого ранга и представителями сирийской оппозиции, чтобы обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес», в том числе ситуацию на северо-востоке Сирии, реализацию резолюции Совета Безопасности ООН 2254, а также борьбу с ИГИЛ, передаёт ТАСС.

«В обеих странах спецпредставитель Джеффри также обсудит недавние события в регионе, чтобы обеспечить продолжение координации по Сирии и усилиям, направленным на разгром ИГИЛ», — отмечает Госдеп.