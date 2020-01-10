Барнаульцы соцсетях обсуждают выход СИЗО руководителя скандального приюта Ларисы Ягофаровой

Одно из рождественских фото

Пользователи соцсетей из Барнаула оказались удивлены выходу из СИЗО руководительницы скандально известного барнаульского НКО (приюта для пожилых) «Успех» Ларисы Ягофаровой, которую обвиняют в мошенничестве. О том, что подсудимая сейчас находится на свободе, стало известно местным Telegram-каналам. Как удалось выяснить «Банкфаксу», Ягофарова освободилась из изолятора еще осенью прошлого года.

О том, что Ларису Ягофарову заключили в СИЗО, стало известно в августе 2019 года. После этого информация о ее статусе долгое время не актуализировалась. Как следует из материалов, опубликованных на сайте Железнодорожного районного суда, дело в отношении Ягофаровой поступило на рассмотрение в конце октября 2019 года. Уже после «новогодних каникул» автор Telegram-канала Unusual Crimes Barnaul обратил внимание, что подсудимая, судя по опубликованным в соцсетях фото, отмечала праздники с семьей и друзьями.

Как объяснил корреспонденту ИА «Банкфакс» адвокат Ларисы Ягофаровой Олег Казаков, его доверительница вышла из СИЗО еще в октябре 2019 года. «Мера пресечения в отношении Ягофаровой была изменена еще в ходе следствия. На момент передачи дела в суд Ягофарова уже находилась под подпиской о невыезде», — объяснил он, заметив, что она провела под стражей три месяца.

В соцсетях барнаульцы в основном бурно выразили свое удивление тем, что руководительница скандальной НКО оказалась на свободе. Многие комментаторы выразили уверенность, что ее освобождение — это результат того, что скандал с приютом несколько «подутих». Другие горожане предположили, что для освобождения она задействовала некие связи, хотя подтверждений этому нет. Подавляющее большинство пользователей настроено к ней резко негативно.

Напомним, что по мнению следствия, Лариса Ягофарова похитила около 1,3 млн рублей у пожилых постояльцев приюта «Успех», получив доступ к их банковским счетам по доверенностям. Ее обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба), а также по двум эпизодам, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Ларисе Ягофаровой может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее источники сообщали, что уголовное преследование Ларисы Ягофаровой могло быть инициировано по подозрению в незаконном присвоении имущества — Ягофарова якобы завладела квартирой пенсионерки. О другом похожем инциденте с присвоением квартиры сообщалось еще около года назад. Тогда руководителя «Успеха» подозревала соседка 92-летней пенсионерки Татьяны Семиной, находившейся на попечении приюта и скончавшейся там при невыясненных обстоятельствах. Пожилая женщина утверждала, что работники общественной организации не оказывали Семиной должного ухода и собирались снять внушительные вклады с ее сберегательных счетов, а также прибрать к рукам ее жилье.

В мае 2019 года «Успех» снова привлек внимание общественности. Жильцы дома на улице Профинтерна, 12, где организация занимала помещение, сообщили, что подопечные приюта будто бы не получают должного ухода, сильно истощены и спят без матрасов. 1 мая в приюте скончалась пожилая женщина, которая, как сообщали источники, на протяжении длительного времени жаловалась на состояние своего здоровья. В ситуации попытались разобраться журналисты краевых СМИ, но у стен приюта они столкнулись с яростным сопротивлением со стороны Ягофаровой и ее супруга. Через некоторое время постояльцев «Успеха» перевезли на новое место, а начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-майор полиции Андрей Подолян принял решение создать специализированную следственно-оперативную группу, которая должна была проверить всю информацию о деятельности барнаульского приюта.

Спустя некоторое время Ягофарова попыталась реабилитироваться, объяснив ситуацию с Татьяной Семиной и отношением с воспитанниками своего приюта в целом. Как она утверждала, все прижизненные переводы со счетов пенсионерки были сделаны добровольно, а единственным наследником стал племянник Семиной из Рязани, которому и досталось все имущество покойной, что подтверждено документами. Однако в итоге руководительница НКО все же оказалась в СИЗО.