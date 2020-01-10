Крым и Армению захотели связать авиасообщением

Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

Авиасообщение между Симферополем и Ереваном планируется открыть в марте. Об этом заявил глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, передает РИА Новости.

На данный момент вопрос находится на стадии согласования. Планируется, что рейсы два раза в неделю будет совершать авиакомпания «Икар». Впоследствии их количество может быть увеличено до семи раз в неделю.

Авиамаршрут между Симферополем и Ереваном станет первым регулярным международным рейсом из Крыма после 2014 года.