BMW Тупака выставили на продажу

Тупак Шакур Фото: Reuters

Автомобиль BMW, в котором был убит американский хип-хоп-исполнитель Тупак Шакур, выставлен на продажу. Об этом сообщает Mirror.

Цена машины определена в 1,6 миллиона долларов. Иномарку BMW VII серии 1996 года тщательно восстановили. У автомобиля черный кожаный салон, оригинальный 5,4-литровый двигатель и пятиступенчатая автоматическая коробка передач.

После смерти музыканта иномарка успела сменить несколько владельцев.

Тупак Шакур был убит в 1996 году во время конфликта, развернувшегося между хип-хоп-исполнителями Восточного и Западного побережий США. Он сидел на пассажирском месте, за рулем находился рэпер Шуг Найт, он выжил. В июле 2018 года стало известно, что Тупака застрелил племянник бывшего гангстера Дуэйна Кита Дэвиса — Орландо Андерсон.

Двумя месяцами позднее сын Найта, Шуг Найт-младший, опубликовал доказательства того, что Тупак может быть жив. Он написал в соцсетях, что исполнитель избежал смерти, а также выложил фотографию «постаревшего» Тупака.