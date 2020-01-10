Магазин для взрослых, кабаре: Дарья Пынзарь отметила день рождения в Париже

6 января экс-участница «ДОМа-2» отметила личный праздник — 34-летие. Очередной день рождения Дарья Пынзарь решила провести в романтической обстановке и отправилась вместе с супругом любоваться красотами Парижа.

Дарья почти девять лет счастлива в браке с Сергеем Пынзарем, которому подарила двоих сыновей. Несмотря на то, что пара давно покинула скандальное реалити, подробности их жизни все еще живо интересуют поклонников. За микроблогом экс-участницы «ДОМа-2» следят более трех миллионов человек. Недавно звезда поделилась с подписчиками еще одной порцией личных снимков, на этот раз связанных с приятным событием — 34-летием.

Праздник Пынзарь решила отметить в необычной обстановке, а вот где именно было придумано наугад. «Проснувшись с утра, получила поздравления от деток и мужа. Выехали в аэропорт, прихватив с собой пару джинс, пару свитеров, ну и, конечно, одно платье и каблуки. По дороге купили билеты просто куда глаз упал, — делилась она с фанатами.

День рождения превратился для Дарьи в настоящее приключение — пара долго искала жилье и только к вечеру смогла насладиться ужином в местном ресторане. «Мы вообще думали, что полетим в Амстердам. Поэтому у нас ничего нигде не забронировано, и мы сами не знаем, где окажемся. Мне нравится так путешествовать», — говорила экс-участница реалити.

Чтобы завершить вечер на приятной ноте, чета Пынзарь отправилась к Эйфелевой башне. Там влюбленные насладились видом ночного Парижа, расположившись в одном из заведений. «Наверное, видео не передаст то, как здесь красиво», — отметила Дарья в ролике на своем YouTube-канале.

Дарья и Сергей успели полакомиться морскими деликатесами, а также познакомиться с особенностями местной кухни. Так, на их столе оказались традиционный луковый суп, креветки и устрицы. Впрочем, «насытились» супруги и культурной программой.

Пынзари посетили излюбленные места знаменитых художников, в том числе дом Пикассо и знаменитый Монмартр, а также посмотрели картины в Лувре. Развлеклись, заглянув в магазин для взрослых и знаменитое кабаре «Мулен Руж». «Честно говоря, я ожидала большего, — делилась впечатлениями Дарья. — Там надо побывать однозначно, потому что это — история. Пойду ли я во второй раз? Не уверена. Программа мне показалась нафталиновой, хотя, может, в этом и есть фишка, ведь все сидящие рядом пенсионеры были в восторге. Цена вопроса с бутылочкой шампанского составляет 260 евро на двоих, приходите немного заранее, рассадка идет не по местам: где посадят, там посадят».

Фото: Instagram