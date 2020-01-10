Что нас ждет 10 января: главное за три минуты

По
mavit
-
17

Что нас ждет 10 января: главное за три минуты

Главные события:

  • В Брюсселе пройдет заседание Совета ЕС по иностранным делам, посвященное ситуации на Ближнем Востоке
  • Вице-премьер Максим Акимов проведет совещание по ситуации с безопасностью российских туристов и полетами на Ближний Восток

Не забудьте поздравить:

  • Салават Фатхетдинов, певец, народный артист РТ, заслуженный артист РФ, директор ООО «Салават-центр»
  • Валерий Калмыков, депутат Казгордумы, заместитель директора ООО «Ситилюкс»
  • Эдуард Хабибуллин, директор департамента внешних связей президента РТ

еще больше именинников

Что нас ждет 10 января: главное за три минуты

Самые читаемые новости за сутки (если вы пропустили):

  • Под Казанью застрелили трех лосей и двух косуль ради забавы
  • Стало известно, кто выиграл миллиард рублей в лотерею в Новый год
  • СМИ: Иранские военные сбили украинский лайнер по ошибке
  • В Татарстане сгорел большой частный дом — под обломками нашли тело мужчины