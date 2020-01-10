Что нас ждет 10 января: главное за три минуты

Главные события:
- В Брюсселе пройдет заседание Совета ЕС по иностранным делам, посвященное ситуации на Ближнем Востоке
- Вице-премьер Максим Акимов проведет совещание по ситуации с безопасностью российских туристов и полетами на Ближний Восток
Не забудьте поздравить:
- Салават Фатхетдинов, певец, народный артист РТ, заслуженный артист РФ, директор ООО «Салават-центр»
- Валерий Калмыков, депутат Казгордумы, заместитель директора ООО «Ситилюкс»
- Эдуард Хабибуллин, директор департамента внешних связей президента РТ
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