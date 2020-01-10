Александр Кристофф: «Возможно, я уже проехал свой последний Тур де Франс»

32-летний норвежский гонщик Александр Кристофф в 2020 году впервые за 8 лет стартует на Джиро д’Италия, а не на Тур де Франс. И хотя его контракт с командой UAE Team Emirates был продлён до конца 2021 года, он признаётся, что Тур де Франс-2019 может быть последним в его карьере. Во время тренировочного лагеря команды в интервью Cyclingnews Александр Кристофф рассказал о проблемах с весом, с которыми столкнулся во время Тур де Франс-2019, а также о том, какие цели ставит на 2020 год.

Александр Кристофф: «Надеюсь, что в будущем снова приму участие в Тур де Франс, но никогда не знаешь. Возможно, я уже проехал свой последний Тур. Становлюсь старше. Но всё ещё надеюсь, что у меня будет шанс вернуться.

Ситуация не идеальная. Но с тех пор, как у меня появились дети, я ни разу не проводил с ними летние каникулы. «Папа во Франции», — всегда было так. Поэтому хорошо, что смогу летом провести с ними время.

(На Тур де Франс-2019) много всего случилось. В конечном счёте вся команда была слишком тяжёлой. Я стартовал на Туре с веслом 77,9 кг, а через несколько дней уже весил около 84 кг. Выступать было трудно.

Может, будет сложно поверить, но некоторые дни выдавались не слишком тяжёлыми. А если ешь или пьёшь слишком много, то получаешь и много калорий. Тело впитывало много воды, и мы набрали несколько килограмм, но помимо них прибавили и несколько лишних килограмм жира, потому что слишком много ели.

Возможно, за нашим состоянием следили недостаточно. Врачи считают, что они уже нашли причины и решения. Команда увидела, что случилось, поработала над этим. На Вуэльте Испании мы выступали отлично. Команда наняла нового специалиста по питанию, который дал нам больше советов в отношении того, как питаться дома и во время гонок. За нами стали более тщательно наблюдать. Это была разовая ошибка, конечно, в этом году мы её больше не повторим.

В 2018 году я был более худым, в гонках чувствовал себя легче, но в конце чувствовал себя пустым. В 2019 вес прибавил, может, мне и было труднее во время гонок, но к финалу оставались силы. Всегда нужен баланс. Если ты слишком лёгкий, теряешь в мощности. Возможно, в этом году я был слегка тяжелее, но мне хватило сил. На старте Гент-Вевельгем-2019 (прим. – где Александр Кристофф одержал победу) я чувствовал себя не слишком хорошо, но в финале ощущения были отличными.

Гент-Вевельгем и Тур Фландрии-2019 вернули мне уверенность, что я всё ещё могу выступать на высшем уровне. У меня были высокие места, но подиумов не хватало. Я всегда знал, что если всё пойдёт правильно, у меня всё получится. Правда, последние годы складывались не очень. В 2019 году у меня была та небольшая прибавка в скорости, которая позволила удержаться с сильнейшими. Это дало мне уверенность. Надеюсь, что на этом же уровне смогу выступать и в 2020 году».

Александр Кристофф начнёт сезон 5 февраля с Вуэльты Валенсии, примет участие в Париж-Ницце, а затем нацелится на классики, после которых стартует на Джиро д’Италия-2020.

«Сложно найти баланс в отношении формы для Джиро, когда хочешь оставаться в форме от Милан-Сан-Ремо до Париж-Рубэ, после которой до итальянского Гранд-тура останется меньше месяца. Не будет времени, чтобы выйти к старту Джиро д’Италия на пик формы.

Я не буду искать компромисса – весь фокус на классиках. Если смогу на них хорошо выступить, сезон уже буду считать успешным. Думаю, победа на Монументе возможна. У меня хорошая выносливость. Если удастся выжить на самых трудных участках за час до финиша, если всё сойдётся, то у меня есть большой шанс.

А как пойдёт на Джиро, посмотрим. Я мотивирован бороться на Джиро д’Италия, постараюсь вернуться в форму как можно быстрее».