Все военные базы США в регионе доступны иранским ракетам — NovostiNK — Новости Армении



9 января 2020, 22:00 — NovostiNK Учитывая, что практически все американские военные базы в регионе находятся в пределах досягаемости иранских ракет, дальнейшая эскалация ситуации вокруг Ирана будет чревата серьезными угрозами и для США. Подобное мнение выразил NovostiNK руководитель Армянского центра американских исследований, эксперт-международник Сурен Саркисян.

“В этом смысле, в случае если Тегеран удовлетворится собственным ответом на убийство генерала Сулеймани, уровень эскалации в течение ближайших месяцев начнет спадать. Необходимо отметить, что как в Вашингтоне, так и в Тегеране прекрасно осознают трудности в преодолении последствий прямого военного столкновения. В этом смысле, учитывая отсутствие жертв в результате ракетного удара по американским авиабазам в Ираке, можно говорить о соблюдении сторонами своеобразной красной линии. Единственной жертвой конфликта является генерал Сулеймани”, — подчеркнул он.

Влиятельный иранский генерал, командующий силами специального назначения Корпуса стражей исламской революции»Аль-Кудс»Касем Сулеймани был убит в ночь со 2 на 3 января в результате авиаудара американских ВВС в районе аэропорта Багдада по приказу президента США Дональда Трампа. Убийство Сулеймани уже привело к обострению ситуации на Ближнем Востоке. В последующие дни Иран нанес серию ракетных ударов по американским базам в Ираке. Через 16 часов после начала обстрела президент США Дональд Трамп заявил о готовности США к миру, одновременно анонсировав против ИРИ новыесанкции.

Комментируя мотивацию убийства Сулеймани, эксперт отметил, что в Вашингтоне отнюдь не рассматривали покойного генерала в качестве стратегической или тактической мишени. Соответственно, решение о его ликвидации было принято президентом Дональдом Трампом спонтанно в ходе совещания созванного после получения информации о нахождении Сулеймани на территории Ирака. При этом, он посчитал немаловажным факт разногласий в администрации США в вопросе принятия решения о ликвидации иранского генерала.

В этом свете, согласно Саркисяну прогнозировать прямое американо-иранское военное столкновение пока что преждевременно. По его оценкам, противостояние в очередной раз перенесется на территорию соседних стран в виде прокси-войн. В частности, Сирию, Ирак и Ливан. Эксперт не исключает, что данные опосредованные столкновения между силами поддерживающими США и Иран со временем могут серьезно усилиться.

Давид Степанян

Источник: NovostiNK