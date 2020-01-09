Назвали главные ошибки при заправке автомобиля

Случайно заправиться «не тем» топливом, либо заправиться и не вынуть пистолет из бака – это лишь малая часть ошибок, совершаемых автомобилистами на АЗС. Какие еще недоразумения на заправках могут лишить не только имущества, но и жизни, рассказала «Российская газета».

Заправка «неправильным» топливом

Пожалуй, самым распространенным просчетом, свойственным многим начинающим водителям, считается заправка «не тем» топливом. В таких случаях они, как правило, просто путают «бензиновый» и «дизельный» пистолеты, по ошибке заливая в свою бензиновую машину дизельное топливо или наоборот. Случается это по многим причинам – от банальной спешки и невнимательности до губительной привычки (когда, например, служебная машина бензиновая, а личная – дизельная).

Заправка при работающем двигателе

Заправлять автомобиль с включенным мотором гораздо опаснее, чем вы думаете. Как только искра от неисправной системы выпуска или разряд статического электричества попадет на подтеки разлитого топлива или даже его пары – бак, а за ним и вся машина вспыхнут за считанные секунды. Наконец, не стоит забывать про бортовую электронику (прежде всего, датчики, отслеживающие уровень топлива), которая в случае столь беспечной заправки довольно быстро выйдет из строя.

Заправка «под завязку»

Не лучшее решение продлить запас хода, особенно летом. Лишнее топливо, залитое «под горлышко», будет расширяться на солнцепеке и, в конце концов, просто вытечет наружу. Еще один неприятный сценарий возможен при езде по ухабистой дороге: топливо может начать вытекать через пробку или вентиляционные клапаны, а там и до возгорания недалеко.

Не вынули «пистолет»

Задумавшись о «чем-то своем», водители нередко отъезжают от АЗС до того, как заправщик вынул заправочный пистолет из горловины топливного бака. Пожара в таком случае, конечно, бояться не стоит, а вот раскошелиться на ремонт поломанного оборудования придется. Тем более что обрыв заправочного шланга по закону приравнивается к ДТП, которое придется либо оформлять, либо решать вопрос на месте.

Незакрытые двери

Еще одна плохая привычка беспечных водителей – забывать заблокировать двери автомобиля перед тем, как отправиться платить за топливо. Очевидно, что это дает свободу действий взломщикам и ворам, которые могут беспрепятственно проникнуть в машину и забрать из нее все, что им нужно, в том числе запасное колесо и инструменты из багажника.