Росстандарт в 2020 году утвердит ГОСТ об отзыве автомобилей

В 2020 году Росстандарт планирует разработать и утвердить специальный ГОСТ, регламентирующий критерии и механизмы отзыва автомобилей. Об этом в четверг, 9 января, сообщила пресс-служба ведомства.

Росстандарт считает, что создание такого ГОСТа беспрецедентно в мировой практике, поскольку сейчас автомобильные отзывные кампании проводятся по единому регламенту, касающегося всех видов продукции.

Создаваемая система, по словам замглавы ведомства Алексея Кулешова, станет одним из важнейших элементов достижения задачи по исключению смертности на российских дорогах, поставленной президентом Владимиром Путиным в мае 2018 года.

Ранее «Автоновости дня» сообщали, что 2019 году в России было проведено 139 отзывных кампаний, затронувших в общей сложности 649 594 автомобиля.