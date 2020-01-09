В США отзовут более 10 млн авто отзовут из-за подушек безопасности Takata

Агентство по дорожной безопасности США (NHTSA) проведет финальную отзывную кампанию, затрагивающую автомобили с опасными подушками безопасности Takata. На сей раз в ремонт отправятся около 10 млн машин 14 марок, включая Audi, BMW, Chevrolet, Ferrari, Ford, Mazda, Subaru, Nissan и Mitsubishi.

Как стало известно «Автоновостям дня» из зарубежных СМИ, речь идет о «старой» проблеме с бракованными газогенераторами. От высокой влажности в течение длительного времени их корпус растрескивается и приходит в негодность. Как следствие, возможно непреднамеренное срабатывание подушки безопасности, сопровождающееся резким выбросом металлических осколков в салон.

По данным NHTSA, на сегодняшний день дефектные подушки безопасности Takata унесли жизни 24 человек, еще 290 отделались тяжелыми травмами.

В России, согласно подсчетам Росстандарта, сейчас ездит более 1,5 млн автомобилей с опасными «эйрбэгами», но их владельцы либо не знают об отзывных кампаниях, либо игнорируют их.