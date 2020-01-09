Аккаунт алтайского губернатора Instagram оказался самым живым среди сибирских коллег

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попал в топ глав российских регионов с самыми «живыми» аккаунтами в соцсетях по версии центра социально-политических исследований «Черный куб». Примечательно, что результаты этого рейтинга разительно отличаются от недавнего аналогичного исследования, проведенного «ФедералПресс».

Аналитики «Черного куба» проанализировали аккаунты всех глав регионов РФ в пяти наиболее популярных соцсетях: Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Наиболее «живые» страницы эксперты отбирали по количеству лайков и комментариев к последним 10 публикациям, игнорируя количество подписчиков, которых, по их мнению, легко можно «накрутить» за счет ботов. Оценка аккаунта проводилась по формуле, где итоговое количество баллов представляло из себя сумму лайков и удвоенного числа комментариев. Показатели были зафиксированы с 26 по 30 декабря.

Вполне ожидаемо самым активным в Instagram оказался лидер Чечни Рамзан Кадыров (35 891 балл). В среднем каждую его публикацию в лайкают не менее 30 тысяч раз, а количество комментариев под каждым постом приближается к 3000. Второе место занял глава Татарстана Рустам Минниханов (13 588 баллов), а третье — губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (12 165). Аккаунт Виктора Томенко в Instagram вошел в топ-20 рейтинга и оказался самым активным в СФО. Он набрал 2897 баллов.

Его коллега из соседней Республики Алтай Олег Хорохордин в Instagram показал куда более скромные результаты: только 906 баллов. «ВКонтакте» глава республики также не вошел в топ, набрав только 104 очка (15 комментариев и 74 лайка). Примечательно, что ранее издание «ФедералПресс» посчитало, будто Олег Хорохордин ведет свои страницы в соцсетях лучше, чем его коллеги в СФО. Издание поставило главу республики на первое место в списке.