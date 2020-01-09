Батр, чей любовник?: вскрылась правда о тайной связи Харламова и Батрутдинова (ФОТО)

Кристина Асмус поспешила развеять все глупые домыслы хейтеров.

Новогодние каникулы остались позади. И светский бомонд спешит поделится новостями, а также событиями, произошедшими с ними за эти праздники.

Не исключением стала и актриса Кристина Асмус. Мини-каникулы, судя по Stories Instagram Асмус провела в семейном кругу. В частности, 5 января ее дочери исполнилось 6 лет. День рождения Анастасии они решили отпраздновать в Российском Академии Наук на представлении "Путешествие на СеРверный полюс". Как признался Гарик, даже ему там было очень интересно.

Однако на этом культурные мероприятия семейной четы не завершились. Оказывается, дочь Харламова и Асмус в столь юном возрасте уже сыграла свою первую роль в школьном спектакле "Щелкунчик". Девочка исполнила роль Мари.

"Семейный снимок на школьном спектакле «Щелкунчик», где @a_kharlamova_ исполнила роль Мари Ооох, надеюсь не захочет по актёрской стезе пойти", — сообщила Кристина фолловерам.

Между тем на детский спектакль помимо Кристины и Гарика пришел также друг семьи Тимур Батрутдинов. Однако постоянное присутствие вечного холостяка в семье Харламова вновь натолкнуло пользователей Сети на мысли о нетрадиционной ориентации шоуменов.

"Я знала, что Тимур тоже живёт в Вами", пишет afinogenowav.91.

"Там еще Янковского не хватает и остальных её любовников", — подшутила isabellaarcher85.

"Батр,чей любовник?", — интересуется gorn.pavel.

"А где муж Тимура?", — язвит aleksandr8shahunov

В свою очередь Асмус поспешила развеять все глупые домыслы хейтеров, заявив, что Тимур является крестным Анастасии. Но даже эта новость стала темой для пересудов в Сети, а причиной тому разница в вероисповедании: Тимур, как татарин является мусульманином, а Харламов и Асмус — христиане. Примечательно, что в Сети ходят слухи, что Тимур сменил вероисповедание на православное, однако о причинах такого поступка ничего не известно. Официального подтверждения этой информации.

"Так он же татарин", — негодует alino4ka.777

"Татары мусульмане… Поэтому странно, что он смог стать крёстным", — пишет bleckcat.

"Вообще то да, вера другая", — вторит gulnara_kaup

"Мусульманам нельзя становиться крестными", — пишет nozimanasr.

"Значит он крещённый татарин,иначе бы никак,мать вроде русская у него", — заступился zemfira_oganesyan.