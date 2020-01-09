Нарядный салат «Цветик»

Share Tweet Share Share Email CommentsПо составу ингредиентов — очень простой и доступный салат. Украшенный цветами из маслин, оригинальный вид и приятный вкус порадует вас и ваших близких.
Называется салат «Цветик» исключительно из-за своего вида.
Ингредиенты:
- куриное филе — 250 г
- шампиньоны — 250 г
- морковь — 1 шт.
- сыр твердый — 100 г
- яйцо — 2 шт.
- майонез
- соль, перец по вкусу
Для украшения:
- маслины — 15 шт
- листья петрушки
Приготовление:
Готовится салат легко- куриное филе нарезать маленькими кусочками, обжарить на сковороде с растительным или сливочным маслом до готовности, посолить, поперчить по вкусу, выложить на кухонную салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира. Дать остыть.
Шампиньоны нарезать небольшими кусочками или соломкой и также обжарить до готовности на сковороде, приправить солью и перцем по вкусу. Дать остыть.
Отварить яйца и морковь. Очистить и натереть на крупной терке в отдельные емкости. Также натереть сыр.
Салат выкладывать на блюдо слоями, используя форму без дна любой формы. Каждый слой смазывать майонезом:
- 1 — куриное филе
- 2 — сыр
- 3 — шампиньоны
- 4 — морковь
- 5 — яйца
Сверху по поверхности салата и по бокам аккуратно сделать сеточку из майонеза. Маслины разрезать вдоль на половины и выложить цветочки, в средину налить кружок майонеза, по бокам цветов выложить листики петрушки. Салат готов!
Примечание: если форма для салата большого диаметра (более 20 см), то количество ингредиентов лучше немного увеличить, чтобы салат получился высоким.
Приятного аппетита!