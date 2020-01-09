Нарядный салат «Цветик»

Share Tweet Share Share Email CommentsПо составу ингредиентов — очень простой и доступный салат. Украшенный цветами из маслин, оригинальный вид и приятный вкус порадует вас и ваших близких.

Называется салат «Цветик» исключительно из-за своего вида.

Ингредиенты:

куриное филе — 250 г

шампиньоны — 250 г

морковь — 1 шт.

сыр твердый — 100 г

яйцо — 2 шт.

майонез

соль, перец по вкусу

Для украшения:

маслины — 15 шт

листья петрушки

Приготовление:

Готовится салат легко- куриное филе нарезать маленькими кусочками, обжарить на сковороде с растительным или сливочным маслом до готовности, посолить, поперчить по вкусу, выложить на кухонную салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира. Дать остыть.

Шампиньоны нарезать небольшими кусочками или соломкой и также обжарить до готовности на сковороде, приправить солью и перцем по вкусу. Дать остыть.

Отварить яйца и морковь. Очистить и натереть на крупной терке в отдельные емкости. Также натереть сыр.

Салат выкладывать на блюдо слоями, используя форму без дна любой формы. Каждый слой смазывать майонезом:

1 — куриное филе

2 — сыр

3 — шампиньоны

4 — морковь

5 — яйца

Сверху по поверхности салата и по бокам аккуратно сделать сеточку из майонеза. Маслины разрезать вдоль на половины и выложить цветочки, в средину налить кружок майонеза, по бокам цветов выложить листики петрушки. Салат готов!

Примечание: если форма для салата большого диаметра (более 20 см), то количество ингредиентов лучше немного увеличить, чтобы салат получился высоким.

Приятного аппетита!