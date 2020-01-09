Растолстевшая Милла Йовович шокировала фанатов (ФОТО)

Актриса изменилась до неузнаваемости.

Уже не для кого не секрет, что известная актриса Голливуда, 44-летняя Мала Йовович беременна, находится на познем сроке. На католичество Рождество она порадовала подписчиком семейным фото с праздничного банкета.

Причем на снимках она выглядела располневшей, что вполне нормально для ее положения, но безмерно счастливой женщиной.

1 января Йовович также, как и все в мир шоу-бизнеса поздравила подписчиков с приходом Нового года, сопроводив публикацию фото возле елки. Актриса пожаловалась фолловерам, на детей, которые не могли терпеливо выдержать новогоднюю фотосессию, отметив, что все же несколько удачных снимков у нее получилось.

Однако в СМИ попали реальные фото Йовович без так сказать прикрас и удачных поз, где видно, что актрисе явно трудно даются последние месяцы беременности. Выдает это состояние сильная отечность. В частности, это видно по щиколоткам Милы. Папарацци удалось заснять артистку во время одной из прогулок по Беверли-Хиллз.

Напомним, что предыдущая беременность знаменитости закончилась трагично. Весной прошлого года Йовович рассказала поклонником, что в 2017-м ей экстренно пришлось сделать аборт.

Сейчас, по словам актрисы, малыш должен появился в срок. Она также отметилв, что во время беременности она ни в чем себе не отказывает. Звезда также не сидит на диетах. «Могу признаться, что во время этой беременности я практически не занималась спортом, потому что у меня возникла суперпаранойя, и я пыталась быть как можно осторожнее, чтобы избежать любого возможного риска выкидыша», — поделилась Милла.