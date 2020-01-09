Реально будто лет 50: Бородина ужаснула Сеть постаревшим видом (ФОТО)

Телеведущая подшутила над подписчиками.

Телеведущая Ксения Бородина все новогодние каникулы провела в путешествии по Китаю вместе со своей семьей. Там же она и встретила 2020 год.

В настоящий момент, судя по публикациям в Instagram она нежится в лучах солнца на Самуи. Видимо они устали от активного отдыха, решив сменить место положение на пятизвездочный курортный комплекс Banyan Tree Samui, расположенный на эксклюзивном пляже залива Ламай.

Однако не все публикации иецхэзжн бывают удачными у Бородиной. Там толи ради смеха, толи просто там получилось Ксения разместила фото, на котором она явно выглядит постаревшей, а ее лицу буквально "поплыло" вниз. При этом в подписи к снимку она пустилась в рассуждения на тему старения кожи и причин этой неизбежности времени.

"Девочки, говорят если долго на солнышке лежать, можно быстро состариться мне кажется врут, а вам?!", — иронично пишет Бородина.

Однако не все поняла шутку Ксении и без какого-либо чувства тарта принялась обсуждать ужасающий вид телеведущей.

"Ой что-то сердце прихватило", — пишет adubrovskaya.

"Неудачное фото", — отметила manakova252.

"О боже", — ужаснулась kamilla_227.

"Ксюх, реально будто лет 50", — заметила gutsan07nastya.

"Я аж испугалась", — пишет tanashka__.

"По тебе видно что ты уже старая", — считает fan_maxiiket_17.

"Подсохла чуток", — подшутил alexandr_036.