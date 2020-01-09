Зеленский пообещал помочь родным погибших в авиакатастрофе в Иране

Владимир ЗеленскийФото: пресс-служба администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родственниками погибших при крушении украинского лайнера Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) близ Тегерана. Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Facebook.

Зеленский пообещал семьям погибших украинцев, что государство окажет им всю необходимую помощь, в том числе финансовую. По его словам, самое важное — это дать исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии. «Мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает», — написал глава Украины.

Ранее сообщалось, что украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин авиакатастрофы. «Происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации», — указали в пресс-службе президента Украины.

Утром 8 января украинский самолет авиакомпании МАУ выполнял рейс Тегеран — Киев со 168 пассажирами на борту. Он упал в районе аэропорта иранской столицы через несколько минут после вылета. На борту находились 11 украинцев, остальные были гражданами Ирана, Афганистана, Канады и нескольких европейских стран. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.