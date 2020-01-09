СМИ: Иранские военные сбили украинский лайнер по ошибке

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», упавший в Тегеране, могли по ошибке сбить зенитные ракетные системы (ЗРС) Ирана. Такой позиции придерживаются представители разведки США и Ирака, пишет американский журнал Newsweek. Издание ссылается на три информированных источника.

Ранее в Киеве рассказали о трех секретных версиях крушения воздушного судна.

По словам представителя Пентагона, высокопоставленного сотрудника американской разведки и представителя разведывательной службы Ирака, иранские ЗРС сработали случайно. Они, вероятно, были активны в связи с совершенной несколькими часами ранее атакой на военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские военнослужащие.

О том, что самолет сбили ракетой, также сообщает американский телеканал CBS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в том, что пассажирский самолет разбился из-за технической неисправности. «Ну, у меня есть подозрения. Я не хочу этого говорить, потому что у других людей есть свои подозрения. Кто-то мог совершить ошибку с той стороны… Не с нашей. Мы тут ни при чем», — сказал американский лидер.

«Некоторые говорят, что это была механическая [поломка]. Лично я не верю, это даже не вопрос», — отметил Трамп.

Напомним, совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины среди прочих изучает версию поражения украинского Boeing ракетой ЗРК «Тор» российского производства.