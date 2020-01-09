На Волині сільський голова та підприємець «погоріли» на хабарі. ФОТО

На Волині голову сільради та підприємця викрили на хабарі.

Так, 8 січня викрили голову однієї з сільрад області та підприємця-проектанта, які за попередньою змовою одержали від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 4,5 тис. доларів США за сприяння в отриманні рішення сільської ради про дозвіл на розробку проекту землеустрою із надання у власність земельної ділянки комерційного призначення, — інформує прокуратура Волинської області.

І посадовця, і проектанта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України. Наразі вирішують питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, та обрання запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Довідково: згідно із санкцією ч.3 ст. 368 КК України, за одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.