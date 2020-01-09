Сулеймани – лишь начало списка — NovostiNK — Новости Армении



9 января 2020, 21:36 — NovostiNK Убийство иранского генерала Касема Сулеймани – не что иное, как демонстрация слабости со стороны США. Подобное мнение выразил NovostiNK политолог Степан Даниелян.

“В прежние времена у США бы не появилась необходимость ликвидировать человека ранга Сулеймани. В этом свете, я рассматриваю его убийство в контексте перехода американской политики от мягкой силы к силе жесткой. В этом смысле Сулеймани лишь возглавил список будущих жертв в результате трансформаций имеющих место в политике США”, — подчеркнул он.

Влиятельный иранский генерал, командующий силами специального назначения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Касем Сулеймани был убит в ночь со 2 на 3 января в результате авиаудара американских ВВС в районе аэропорта Багдада по приказу президента США Дональда Трампа. Вместе с Сулеймани погибли заместитель главы шиитского ополчения «Аль-Хашдаш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек.

Согласно политологу, подобные трансформации в американской политике стали ответом на серьезнейшие, фундаментальные изменения в международных отношениях. По его оценкам, темпы этих изменений стремительно растут и то, что еще вчера казалось невозможным, сегодня становится реальностью.

Прежний миропорядок, по мнению Даниеляна, находится в упадке, постепенно отмирая. Соответственно, нет в международных отношениях и еще вчерашней определенности. Взамен которой сверхдержавы ведут весьма сложные, опасные игры.

“Основной причиной возникновения подобного кризиса я считаю развал однополярной системы управления миром. Уже сегодня международные отношения входят в многополярную систему, причем, процесс начался с региона, в котором находится Армения. Россия, Турция и, как мы видим, Иран постепенно обрастают большей самостоятельностью. Пока что они все еще считаются с США, однако, со временем становятся все более и более дерзкими”, — подытожил политолог.

Убийство Сулеймани уже привело к обострению ситуации на Ближнем Востоке. 5 января иракский парламент обязал правительство «положить конец военному присутствию иностранных сил и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции». В последующие дни Иран нанес серию ракетных ударов по американским базам в Ираке. Через 16 часов после начала обстрела президент США Дональд Трамп заявил о готовности США к миру, одновременно анонсировав против ИРИ новые санкции.

Давид Степанян

Источник: NovostiNK