Появилась информация о новом кроссовере Geely Coolray для России

Новый кроссовер Geely Coolray, российские продажи которого начнутся в первом квартале 2020 года, будут возить к нам из Китая. Из моторов предложат только «турботройку» в двух вариантах форсировки, а из трансмиссий – только «робот» 7DCT. Об этом говорится в ОТТС на модель, оформленном еще 9 декабря.

Интересно, что Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новинку опубликовали в базе Росстандарта «задним числом», поэтому заметить его удалось только сейчас. Тем не менее, действует сертификат с 25 октября, а значит, де-юро Geely может начать продажи Coolray в России хоть сейчас.

Как стало известно «Автоновостям дня», россиянам предложат две модификации кроссовера. Обе – с 1,5-литровой «турботройкой», но в первом случае она выдает 177 л.с., а во втором – налогоемкие 150 л.с. И в той, и в другой версии мотор агрегатирован с 7-ступенчатым «преселективным» роботом 7DCT.

В списке оборудования, который, судя по всему, в документе далеко не полный, указаны только подушки безопасности, мультимедийная система, система контроля давления в шинах и спутниковый комплекс экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС». Адаптивный круиз-контроль значится как дополнительная опция.

Более подробная информация о комплектациях и ценах нового Geely Coolray для России появится в самое ближайшее время.