В России было отозвано почти 650 тыс. автомобилей в 2019 году

В 2019 году в России было проведено 139 отзывных программ, затронувших 649 594 автомобиля. Всего с 2015 года, когда такая отзывная практика в нашей стране только началась, в ремонт отправились 3,5 млн транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Конструктивные или технологические дефекты, как отметили в ведомстве, встречаются у представителей всех сегментов – от бюджетных до премиальных. Самые массовые отзывные кампании, согласованные в прошлом году, были связаны с неисправными подушками безопасности японской фирмы Takata.

Например, более 84 тысяч своих машин из-за дефектного газогенератора подушек безопасности Takata отозвала Toyota, более 40 тысяч – Subaru и 162 тысячи – Nissan. Согласно подсчетам аналитиков, по этой же причине в России подлежат отзыву более 1,5 миллионов автомобилей.

Еще одну массовую сервисную акцию, о которой тоже сообщали «Автоновости дня», в 2019 году провела компания Renault, отправив в ремонт более 78 тысяч кроссоверов Kaptur из-за возможного внезапного открытия капота во время движения.