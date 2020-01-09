Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP

Европейская организация Euro NCAP составила рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года. Победителей назвали по результатам краш-тестов шести основных сегментах.

Самыми безопасными в классе «Супермини» оказались Renault Clio и Audi A1, совсем чуть-чуть не дотянул до них миниатюрный кроссовер Ford Puma.

Самый высокий результат в категории «Малый семейный автомобиль» показал Mercedes-Benz CLA, тогда как в сегменте «Большой семейный автомобиль» лучшими были признаны сразу две модели – Tesla Model 3 и BMW 3-Series, набравшие одинаковое количество баллов. Первый отличился безукоризненной безопасностью пешеходов, а второй – работой электронных помощников. Победила Model 3 и в «родной» категории, став самым безопасным автомобилем среди электрокаров и гибридов.

Вторым поводом для гордости Илона Маска стал кроссовер Model X, опередивший в классе «Больших внедорожников» Seat Tarraco.

Наконец, среди «Маленьких внедорожников» высший уровень безопасности показал Subaru Forester нового поколения, оставив позади Mazda CX-30 и Volkswagen T-Cross.

Всего в 2019 году было испытано 55 автомобилей, 41 из которых получили максимальный результат – пять звезд из пяти возможных.