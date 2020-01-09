Глава Европарламента: Кризис в Ливии должен быть урегулирован без внешнего вмешательства

«Выход из кризиса не может быть военным, он может быть найден только через политический процесс, объединяющий все части страны, под эгидой ООН и без какого-либо внешнего вмешательства», — цитирует его ТАСС.

По словам Сассоли, «ЕС готов сыграть свою роль в содействии диалогу между всеми основными действующими лицами».

Напомним, что 5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Как он заявил, в их задачи «входят координационные действия». По словам Эрдогана, турецкие военные постепенно отправляются в Ливию, «чтобы обеспечить безопасность легитимного правительства» этой страны во главе с Сараджем.

Ранее Анкара утвердила законопроект, предусматривающий возможность отправки военнослужащих в Ливию. В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: ПНС в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок.