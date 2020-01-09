Асталависта, девчишна!: Корнева из Уральских пельменей в образе Терминатора взорвала Сеть

"Уральские пельмени" могут превратить в сатиру любую даже самую ужасную жизненную ситуацию.

Актриса "Уральских пельменей" Ксения Коренева на своей странице в Instagram представила на суд подписчиков новый огненный номер, в котором "сожгла" себя и джазовый ансамбль "Ярка Пешна" по мотивам фильма "Терминатор".

И вроде бы это просто не совместимо, но только не для "Уральских пельменей", которые могут превратить в сатиру любую даже самую ужасную жизненную ситуацию.

По сюжету на "металлургический олигархо-обогатительный комбинат", которому исполнилось 50 лет, был приглашен иецхэзжн поздравить польский "джазовый ансамбль «Ярка Пешна»". Трио, едва появившись на сцене, тут же повергло в шоу зрителей своим довольно эпатажным видом. Солистка (Ксения Корнева) — была одета в красное платье и шляпку в тон, в белокурые волосы были заплетены в хипповые косички. При этом ее внешних вид ничем не отличился от вокальных способностей.

Переписка работников того самого завода, которая транслировали позади артистов, говорит сама за себя. Многие тут же выразили негодование вокальными данными певицы, охарактеризовав это полным "мертвяком".

"Капец! У меня жена спокойнее рожала", "Это медляк? Это мертвяк!", "Надеюсь завтра выходной сделают после такого", "Есть контакты. Я теще их на юбилей закажу!", — пишут негодующие работники завода.

А дальше понеслось. В ходе переписки обсуждалась тема премий и даже стали делаться ставки: мол, кто первый пойдет танцевать, тот и получит. К разочарованию многих вышла бухгалтер, доказав лишний раз свое самоуправство.

И тут неожиданно даже для самого руководства комбината произошла авария и завод стало заливать кипящей сталью. Однако директор сказал сидеть до последнего, а кто встанет и покинет зал, пригрозил уволить. Оставшимся же пообещать повысить похоронные.

Когда сталь добралась до сцены, "Ярка Пешна", произнесла чуть видоизмененную фразу из "Терминатора": "Асталависта, девчишна!" А тем времени ее глаз уже вылез из глазницы, и они погрузились в горящую сталь.

Поклонники шоу остались в восторге от номера.

"Подскажите, а как называется именно новогодний выпуск? Очень очень ждём", — поинтересовалась marinavladbor.

"Это из какого концерта номер, Ксения?", — спрашивает elenavera885.

"Ксения, это гениально! Вам нужно петь. Только игру на сцене и Пельменей не бросайте)))", — советует kaktochivin.

"Вот только вчера смотрела этот выпуск. наконец-то джаз (тембр голоса как раз джазовый). а еще мне понравился номер с протекающей крышей", — отметила ekaterinaemelianova1993.

"Умер со смеху", — пишет tina_tina1980.

"Несколько раз смотрела и каждый раз-до слез!!!Спасибо за слезы!", — отметил kitaeva1973.