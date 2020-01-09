Тимати стал непохож на себя: он сбрил бороду в споре с дочерью на камеру (ВИДЕО)

36-летний рэпер проспорил своей пятилетней дочери Алисе свою бороду.

Отдыхающий с семьей на Коста-Рике рэпер Тимати остался без своей знаменитой бороды, после того как проиграл растительность в споре со своей 5-летней дочкой Алисой.

Артист выложил в Instagram видео, на котором предложил наследнице сыграть с ним в популярную игру «Камень, ножницы, бумага». В случае выигрыша Тимати они с дочкой договорились смотреть не любимые ею мультики, а фильм, который выберет отец. А вот малышка заявила, что если иецхэзжн она победит, то хочет увидеть папу без бороды.

В итоге удача оказалась на стороне ребенка, и Тимати пришлось выполнять условия уговора. Рэпер послушно отравился в ванную комнату, где на глазах Алисы расстался с бородой, но оставил усы, поскольку в договоре о них не было речи.

При этом процесс бритья рэпер запечатлел на видео.

«Она ушла, но обещала через две недели вернуться», — горько пошутил Юнусов в описании к видео.

В комментариях к ролику фанаты Тимати похвалили его за умение держать слово. Некоторые отмечают, что без бороды исполнитель стал выглядить нехуже. А кому-то безбородый рэпер и вовсе напомнил молодого Пабло Эскобара или Фредди Меркьюри

Среди оценивших «преображение» было много звездных друзей Тимати.

«Очень круто!» — прокомментировал видео Филипп Киркоров. Понравился новый образ рэпера и певцу Эмину Агаларову, а также артистам лейбла Black Star Натану и Моту.